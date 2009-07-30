Корпорація "Богдан" спростовує інформацію МНС

Корпорація «Богдан» звертається до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з проханням спростувати поширену напередодні інформацію про те, що в Сімферополі згорів автобус «Богдан».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації.

У повідомленні наголошується, що на фотографіях, розповсюджених прес-службою Головного управління МНС України в АР Крим, видно, що згорілий автобус – виробництва іншої компанії.

Крім того, корпорація постійно підтримує зв`язок з перевізниками, які також не підтвердили інформацію про загорання автобуса «Богдан».

«Розповсюдження офіційним джерелом неправдивої інформації завдає шкоди іміджу і діловій репутації компанії. У разі неспростування інформації корпорація залишає за собою право звернутися до суду», – наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні відзначається, що співробітники МНС на власному досвіді переконуються в якості й надійності техніки «Богдан». Виконувати нелегку роботу підрозділам МНС допомагають рятувальні автобуси, пересувні лабораторії й інші транспортні засоби виробництва корпорації «Богдан».

Як повідомляв УНІАН, 29 липня ц.р., за даними прес-служби Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, в Сімферополі горів маршрутний автобус «Богдан», пасажири і водій не постраждали. У салоні автобуса, який прямував з Центрального ринку в бік проспекту Свободи, перебували більш як 20 пасажирів.

Водій спробував погасити полум`я, що розгоралося, за допомогою вогнегасника. В результаті пожежі постраждав ще один автомобіль, припаркований на узбіччі.