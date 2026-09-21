Пасажири житимуть на лайнері понад рік: найдовший круїз світу вже почався

Повний маршрут охоплює понад 220 портів у 62 країнах на шести континентах.

На початку цього місяця стартував найдовший у світі круїз, що триватиме понад рік. Пасажири лайнера Regatta проведуть місяці у навколосвітній подорожі, відвідуючи один континент за іншим. Про вражаючий масштаб експедиції та її вартість пише next.gazeta.pl.

Круїз Regatta розпочався 1 вересня 2026 року в Римі. Подорож, організована компанією Explorations by Norwegian у співпраці з My Cruises, триватиме 371 день. Втім, бронювати повний 371-денний тур не обов’язково. Можна придбати й коротші сегменти подорожі, зокрема маршрути тривалістю близько восьми днів.

Повний маршрут охоплює понад 220 портів у 62 країнах на шести континентах. Пасажири відвідають Європу, Африку, Азію, Австралію та Америку. У Європі Regatta робитиме зупинки, зокрема, в Неаполі, на Санторіні, Мальті та в Барселоні. Далі маршрут включає Марокко, Кабо-Верде, Кейптаун і Занзібар. Зупинки в Азії заплановані в таких місцях, як Малайзія, В’єтнам, Японія, південнокорейський острів Чеджу, а також Коломбо та Мале. На наступних етапах лайнер також дістанеться Австралії, Нової Зеландії та Аляски, пройде через Панамський канал і відвідає Амазонію.

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Скільки коштує навколосвітній круїз?

Лайнер Regatta розрахований приблизно на 670 пасажирів і має 348 кают та люксів. До послуг мандрівників – басейн із морською водою, спа-центр, лаунж-зона та бібліотека. На судні також працюють два спеціалізовані ресторани, бари та пральня.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, ціни на розміщення за весь маршрут стартують приблизно від 71 500 доларів США. Вартість найдорожчих варіантів сягалє майже 180 000 доларів США.

При цьому компанія Explorations by Norwegian вже готує ще більш тривалу подорож. Наступний круїз має розпочатися в Австралії в лютому 2027 року й триватиме 367 днів, бронювання вже відкрито.

Раніше експертка з подорожей поділилася, які додаткові витрати на борту круїзних лайнерів, на її думку, категорично не варті своїх грошей.

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