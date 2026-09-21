Росія намагається знайти покупців на новий підводний човен, якого фактично не має

"Амур-1650" має одне з найбільших корисних навантажень серед неатомних підводних човнів у світі, і здатен нести до 28 одиниць зброї.

Росія представила свій проект підводного човна "Амур-1650" на міжнародній оборонній виставці Africa Aerospace and Defense-2026. Про це повідомляє Defense Arabic.

Зазначається, що "Амур-1650" проекту 677Е, оснащений повітряно-незалежною рушійною установкою. Підводний човен є експортною версією російського підводного човна "Лада" проекту 677 та був розроблений військово-морським конструкторським бюро "Рубін".

"Амур-1650" має одне з найбільших корисних навантажень серед неатомних підводних човнів у світі, і здатен нести до 28 одиниць зброї. Підводний човен також оснащений системами вертикального запуску та може бути озброєний крилатими ракетами Club-S або російсько-індійською гіперзвуковою ракетою BrahMos. Субмарина може працювати до 60 днів як у відкритому морі, так і на мілководді.

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Водночас, у виданні наголосили, що Росія уже намагалась нав'язати Марокко пропозицію на будівництво двох підводних кораблів за проектом "Амур-1650". Однак зараз нема даних про те, щоб ця пропозиція зацікавила Марокко.

Видання зазначило, що росіяни ще з 2013 року намагаються продати Марокко свій човен, і час від часу запускають інформацію про те, що Мароко нібито зацікавлене у підписанні відповідного контракту.

"Нюанс ситуації в тому, що росіяни уже не вперше намагаються продати на експорт проект "Амур-1650", по якому є лише одна недобудована ще з 2000-х років субмарина, із 47-відсотковою готовністю корпусу", - пишуть експерти.

Крім того, зазначається, що у російському павільйоні також представлена ​​експортна версія міні-корвета проекту 22800Е "Каракурт-Е", розроблена конструкторським бюро "Алмаз". "Каракурт-Е" оснащений пусковими установками крилатих ракет, здатними вражати наземні та морські цілі на великих відстанях. Він також може похвалитися високою маневреністю, покращеними мореплавними якостями в різних умовах та спеціальною конструкцією, що включає технології для зменшення його радіолокаційної помітності.

Підводні човни РФ – що відомо

Як повідомляв УНІАН, на підприємстві "Адміралтейські верфі" заклали шостий дизель-електричний підводний човен проєкту 677 "Лада" для ВМФ РФ. Корабель отримав назву "Малоярославець". Серію підводних човнів "Лада" будують за модернізованим проєктом, розробленим з урахуванням досвіду експлуатації головного корабля серії – підводного човна "Санкт-Петербург".

Підводні човни проєкту 677 належать до найсучасніших неатомних субмарин РФ.

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