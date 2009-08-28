Яхта виходить у навколосвітню подорож з Одеси

2 вересня на Одеському морвокзалі в рамках святкування Дня міста відбудеться урочиста церемонія старту крейсерської спортивної яхти «Іваноіс» у навколосвітнє плавання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила на прес-конференції керівник управління фізкультури і спорту Одеської міськради Лариса ТЕРЬОХІНА.

За її словами, екіпаж на чолі зі Станіславом ТРИЗНОЮ вирішив присвятити навколосвітній перехід 215-річчю заснування Одеси, який буде здійснено з метою «популяризації парусного спорту і зміцнення іміджу Одеси на міжнародному рівні».

Крім капітана, у складі екіпажа, який готується до навколосвітнього плавання, – його вахтовий помічник Анатолій ТОЛЧИНСЬКИЙ і помічник капітана - Олександр САВИЦЬКИЙ. Усі члени екіпажа яхти є викладачами дитячо-юнацької спортивної школи з парусного спорту Одеської міськради.

Яхта пройде традиційним навколосвітнім маршрутом: через південні широти, країни Середземноморського басейну, Гібралтарську протоку з виходом в Атлантичний океан, Канарські острови, Британські острови, Кергелен (Франція), Індійський океан, Нову Зеландію, найпівденніше місто планети Ушуайя (Аргентина), острів Св. Олени, Азорські острови, Гібралтар, Середземне і Чорне море.

Основними місцями заходу яхти «Іваноіс» будуть порти міст-побратимів і партнерів Одеси - Генуя, Марсель, Валенсія, Варна, Констанца, Нікосія, Пірей, Спліт і Стамбул, де плануються зустрічі членів екіпажу з журналістами і представниками української діаспори.

Як зазначила Л.ТЕРЬОХІНА, «люди, які живуть в різних країнах, зможуть дізнатися більше про наше місто як про крупний туристичний центр завдяки тому, що судно оснащене великою кількістю аудіо- та відеоматеріалів, картинами і довідниками про Одесу».

Фінансування навколосвітньої подорожі включає, за її словами, «кошти на відрядження екіпажа, витрати на паливно-мастильні матеріали і оплату стоянки яхти в портах» - загалом 330 тис. грн.

Довідка УНІАН. Спортивно-парусне судно крейсерсько-гоночна яхта «Іваноіс» є кільовим бермудським шлюпом з косим вітрилом. Довжина яхти - 12 метрів, ширина - 3,5 метри, висота борту - 3 метри. Обладнана сучасними електронавігаційними засобами і приладами супутникової навігації GPS. Яхта побудована у Фінляндії 27 років тому, порт приписки - Південний.