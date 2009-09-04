Україна готова до «Шовкового шляху»

Команда «Оптима-Лізинг Україна» закінчила останні приготування до старту ралі серії Дакар «Шовковий шлях», яке почнеться 5 вересня в Казані (РФ). Про це УНІАН повідомили в прес-службі команди.

За інформацією прес-служби, першим до столиці Татарстану прибув французький екіпаж у складі Марко ПІЯНА і штурмана екіпажа – Алана МУЛТІНУ. Нагадаємо, що хлопці виступають під українським прапором у складі нашої команди на вантажівці Т4. Перед початком старту французи подолали більш як 3000 км на автомобілі, який заявлений на ралі. При цьому М.ПІЯНА говорить, що порівняно з 4500 км «Шовкового шляху» поїздка з бази у Франції до Казані здалася йому прогулянкою, незважаючи на проходження митниці й заїзд до Москви.

Валерій СУБОТА, який відповідав за доставку українських автомобілів до місця старту ралі, повідомив, що проїзд каравану маршрутом Київ-Москва-Казань пройшов за наміченим планом, і він прибув до місця старту своєчасно. Зараз чотири автомобілі, заявлені українською командою, перебувають на спеціальному майданчику, що охороняється, наданому організаторами для транспорту і команд.

Також до Казані прибув перший пілот команди Вадим НЕСТЕРЧУК, адміністратор команди Олег ЧЕРНОВ і прес-секретар Сергій БЛАЖКО.

За словами О.ЧЕРНОВА, «всі встигли добре відпочити і провели сьогоднішній день в підготовці автомобілів до адміністративних і технічних перевірок, які 4 вересня відбудуться в казанському готелі «Рив’єра» і у великій чаші «Татнафта Арени». Організатори готують святкову церемонію відкриття і старту ралі 5 вересня, на яку запрошені численні гості, журналісти і глядачі».

Організатори повідомили сьогодні, що на старт в ралі претендують екіпажі 62 позашляховиків і 21 вантажівки із 25 країн світу. Але після адміністративних і технічних перевірок 4 вересня можливі деякі зміни.

За словами О.ЧЕРНОВА, черговість старту буде визначена 5 вересня, після етапу «Супер Спешіал» протяжністю 2013 метрів. Організатори спеціально вибрали цю цифру, тому що в 2013 році в Казані відбудеться літня Універсіада – дуже значуща подія для столиці Татарстану.

Вже зараз обговорюють можливих фаворитів ралі. Офіційний сайт ралі визначає претендентами на перемогу в автомобільному заліку заводську команду Volkswagen у складі чотирьох екіпажів (гоночними автомобілями Race Touareg керують всесвітньо відомі гонщики – іспанець Карлос САЙНЦ, катарець Насер Аль АТТІЯ, південноафриканець Жініль Де ВІЛЬЄ, американець Марк МІЛЛЕР), а також добре відомі своїми результатами на етапах Кубка світу FIA французи Крістіан ЛАВІЄЙ (Team Dessoude) і Філіп ГАШ (SMG).

У вантажному заліку головним претендентом на перемогу вважають семиразового переможця «Дакара» команду «КамАЗ-майстер». Серед головних суперників російської команди - екіпажі вантажівок Iveco під управлінням Герардуса Де РОЯ і Tatra Алеса ЛОПРВАЙСА.

Довідка УНІАН. Ралі серії Дакар «Шовковий шлях» відбудеться з 5 по 13 вересня територією Росії, Казахстану і Туркменістану під егідою Міжнародної автомобільної федерації за співпраці з французькою фірмою Amaury Sport Organisation (ASO) - організатором позахляхового марафону «Дакар».

Команда «Оптима Лізинг Україна» – єдина українська команда, яка бере участь в ралі Дакара, заснована в травні 2007 року для участі в марафоні «Лісабон-Дакар 2008». Засновник команди - Вадим НЕСТЕРЧУК, директор компанії «Оптима-Лізинг».