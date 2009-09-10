Міліція шукає власника сумки з 30 кг ртуті
23:44, 10 вересня 2009Разное
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Повідомлення з Донеччини
У Дружківці Донецької області міліція веде пошуки власника сумки, в якій було виявлено близько 30 кг ртуті.
Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, сумка з ртуттю була знайдена в районі клубу по вул. Театральній. Відкривши сумку, працівники міліції виявили в ній 10 гумових місткостей, в яких знаходилася ртуть.
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