Міліція шукає власника сумки з 30 кг ртуті

У Дружківці Донецької області міліція веде пошуки власника сумки, в якій було виявлено близько 30 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, сумка з ртуттю була знайдена в районі клубу по вул. Театральній. Відкривши сумку, працівники міліції виявили в ній 10 гумових місткостей, в яких знаходилася ртуть.