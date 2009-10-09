На похорон Япончика зберуться кримінальні авторитети з усього світу

На похорон Вячеслава Іванькова, відомого під кличкою Япончик, зберуться кримінальні авторитети з усього світу.

"Широко відомі у вузьких колах керівники кримінальних спільнот уже виїхали з Європи на похорон свого “товариша зі зброї", - заявив журналістові неназваний високопоставлений співрозмовник в МВС РФ. Він заявив, що для Росії це перше за 15 років вбивство такої важливої в кримінальних колах особи. Останнє вбивство авторитета такого рівня, за словами представника МВС, сталося 1994 року. Тоді в Москві був застрелений Отарі Квантрішвілі.

Як повідомило журналістам джерело в оточенні Япончика, похорони відбудуться на Ваганьковському кладовищі, де могила матері покійного. Там же 1994 року був похований Отарі Квантрішвілі. Дата похорону Япончика поки що не повідомляється.

69-річний Вячеслав Іваньков помер у московській приватній клініці вранці 9 жовтня. Він перебував на лікуванні після вогнепального поранення в живіт, одержаного 28 липня біля входу до ресторану "Тайський слон". Япончик, який постійно жив за кордоном, приїхав до Москви за кілька днів до замаху. Як стало відомо правоохоронним органам, метою приїзду Іванькова було вирішення суперечки між угрупованнями Аслана Усояна і Таріела Оніані.

Лента.ру