Вулицю Ульянових у Києві перейменували

Депутати Київської міської ради переіменували вулицю Ульянових, що проходить у Голосіївському та Печерському районах міста Києва, на вулицю Лабораторну.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії.

КМДА доручено здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи у зв’язку з цим рішенням.

Як зазначається в поясненні до рішення, необхідністю його прийняття є повернення історичної назви вулиці Лабораторна. Ця вулиця відома з першої половини XIX століття. Назва «Лабораторна» походить від артилерійської лабораторії, яка була розташована на початку вулиці.

У 1928 році «вулиця Лабораторна» була перейменована на «вулицю Ульянових», оскільки в 1903 р. в будинку №12 на цій вулиці жили мати та сестри В.І.Леніна.

Крім того, депутати Київради своїм іншим рішенням вирішили відновити назву: «провулок Лисогірський» у Голосіївському районі; «вулиця Томашевська» у Деснянському та «провулок Запечерний» у Печерському районі столиці.

В поясненні до рішення зазначено, що назви зазначених вулиць і провулків були скасовані у зв’язку з ліквідацією та знесенням старої забудови, перепланування місцевості.

Водночас, на сьогодні ці назви використовуються підприємствами та організаціями, в тому числі у правовстановлюючих документах.