ФІФА може покарати Марадону за лайку

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про початок розслідування інциденту за участю головного тренера збірної Аргентини Дієго Марадони, який дозволив собі нецензурні вислови на адресу своїх критиків, повідомляє у п`ятницю агентство Франс Пресс.

Минулої середи аргентинці обіграли команду Уругваю (1:0) на фініші відбірного циклу ЧС-2010 і ледь-ледь здобули пряму путівку на світову першість. Відразу після матчу Марадона вирішив відповісти всім, хто критикував його роботу впродовж турніру.

"У нас не залишається іншого вибору, крім як почати дисциплінарний розгляд щодо тренера збірної Аргентини", - заявив президент ФІФА Зепп Блаттер.

Аргентинські спортивні ЗМІ нерідко критикували Марадону через невдачі національної команди у відбірному турнірі, що призвело до загострення відносин між тренером і журналістами. Тепер легенді світового футболу загрожують санкції від простого попередження до дискваліфікації на кілька матчів, повідомляє РІА "Новости", цитуючи Reuters.