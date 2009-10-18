Сусідка Мадонни поскаржилася до суду

Сусідка Мадонни подала позов до нью-йоркського суду. У своєму позові, який адресований до ради мешканців багатоквартирного будинку, жінка поскаржилася на те, що співачка використовує свою квартиру для репетицій і спричиняє цим незручності сусідам, повідомляє Associated Press.

За словами сусідки, яка живе поверхом вище, з квартири співачки лунає "невиправдано гучна" музика і тупіт. У будинку, стверджує вона, тремтять стіни, стелі й радіатори опалення. За словами жінки, все це триває "до трьох годин на день".

Мадонна живе на Манхеттені неподалік Центрального парку. За даними Associated Press рада мешканців будинку вже порушувала питання про примусове виселення Мадонни.

Коментарів з боку представників співачки агентству одержати не вдалося.

Лента.ру