Nissan Micra врізався у вантажний МАЗ
12:17, 18 жовтня 2009Разное
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У ДТП в Криму загинуло двоє людей
Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою в Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, аварія в Красноперекопському районі на 134-му кілометрі траси Сімферополь – Херсон сталася в другій половині дня в суботу. Автомобіль Nissan Micra врізався у вантажний «МАЗ». Загинули водій і пасажир легкового автомобіля.
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