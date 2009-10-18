Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, аварія в Красноперекопському районі на 134-му кілометрі траси Сімферополь – Херсон сталася в другій половині дня в суботу. Автомобіль Nissan Micra врізався у вантажний «МАЗ». Загинули водій і пасажир легкового автомобіля.