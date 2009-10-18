У Монреалі помер український цирковий гімнаст

В одній з лікарень Монреаля помер український гімнаст цирку Cirque du soleil Олександр Журов.

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на The Calgary Sun, О.Журова було госпіталізовано з травмами голови в п`ятницю після того, як він зірвався з батута під час репетиції шоу.

Керівник цирку Гі ЛАЛІБЕРТЕ сказав, що він і всі співробітники Cirque du soleil шоковані смертю О.Журова. «Я глибоко засмучений звісткою про смерть Сашка. Подібні трагедії не дають нам забути про сміливість і рішучість наших виконавців. Ці якості вони демонструють щодня», - сказав Г.ЛАЛІБЕРТЕ.