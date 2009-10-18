Загинув син Володимира Кузьміна

Директор групи "Динамік" Віталій Ніколаєв підтвердив інформацію про те, що син відомого музиканта Володимира Кузьміна Степан загинув. Про це повідомляє радіостанція "СІТІ-FM".

Раніше ряд ЗМІ повідомили про те, що С.Кузьмін зірвався з карниза 18-го поверху, намагаючись перебратися на балкон сусідів, рятуючись від пожежі. Вогонь спалахнув у його квартирі в Москві.

Очевидці трагедії розповідають, що спочатку господар квартири намагався вибратися через вхідні двері.

Нині пожежу ліквідовано, з`ясовуються причини займання.

Це друга трагедія в сім`ї відомого музиканта, нагадує РосБізнесКонсалтинг. У 2002 р. була вбита донька В.Кузьміна Єлізавета. Тоді 19-річну жінку злочинець зарізав у неї в квартирі.