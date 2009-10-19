Помер Володимир Кашпур (фото)

17 жовтня в Москві на 83-му році життя після тривалої хвороби помер відомий актор театру і кіно Володимир Кашпур. Про це в неділю радіостанції "Эхо Москвы" повідомила народна артистка РФ Алла Покровська.

Кашпур був представником старої театральної школи в кращій її якості, зазначила вона.

У вівторок, 20 жовтня, об 11:00 в МХАТі пройде цивільна панахида по акторові, а потім в церкві в Брюсовом провулку - відспівування. Похований Володимир Кашпур буде на Довгопрудному кладовищі о 14:00.

Володимир Кашпур народився 1926 року в Алтайському краю. У 1943-1946 роках вчився в Харківському військово-авіаційному училищі штурманів, потім, до 1949 року був штурманом бомбардувальної авіації, потім – диспетчером авіакорпусу.

У театрі Кашпур працював з 1951 року. У 1959-му він закінчив Школу-студію МХАТ і був прийнятий до трупи Театру "Современник". У 1961 році прийнятий до трупи МХТ.

Володимир Кашпур знявся в більш як 70 фільмах, серед яких "Балада про солдата", "Час уперед", "Шлях до Сатурну", "Звільнення", "Легенда про Тіля", "Марк Твен проти...", "Оповідь про те, як цар Петро арапа одружував", "Чорна курка, або Підземні жителі", "Батальйони просять вогню", "Холодне літо п`ятдесят третього", "Таксі-блюз", "Майстер і Маргарита", "Фатальні яйця", "Олігарх", "Шукшинські оповідання", "Штрафбат".