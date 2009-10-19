Тимошенко в Єрусалимі (фото)

17 жовтня Юлія Тимошенко відвідала Єрусалим з приватною поїздкою.

Під час перебування в Ізраїлі Ю.ТИМОШЕНКО відвідала Стіну Плачу, Храм Гробу Господнього, Гетсиманський Сад, могилу Діви Марії та оглянула місце біля річки Йордан, де відбувалося хрещення Ісуса Христа.

Глава уряду зазначила, що її поїздка до Єрусалима здійснюється за власний кошт.

Патріарх Єрусалимський ТЕОФІЛ ІІІ на прохання прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО благословив Україну та український народ на щастя і процвітання.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила Патріарху, що перед випробуванням президентськими виборами вирішила відвідати святі місця та помолитися за те, щоб Господь дав Україні та українському народові спокій, об’єднання церков, щоб Україна почувала себе єдиною нацією.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН