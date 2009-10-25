В Україні перекинувся автобус із туристами з Білорусі

На Житомирщині, на автошляху Шепетівка - Новоград-Волинський, водій автобусу „Мерседес”, який належить приватній фірмі „Слав-Тур” із Республіки Білорусь і перевозив 45 білоруських туристів, котрі поверталися до Могильова з Хмельницького, допустив перекидання транспортного засобу на узбіччя дороги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті 26 чоловік отримали тілесні ушкодження, з них 10 госпіталізовані до центральної райлікарні. Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди – несправність рульового керування автобусу. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території країни зареєстровані 138 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 14 і травмовані 175 людей.