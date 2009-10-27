Американець отримав $470 тис. зарплати, ніде не працюючи

Американець впродовж більш як чотирьох років одержував зарплату від телекомунікаційної компанії, де він не працював жодного дня, що принесло йому загалом 470 тис. доларів, повідомляє Associated Press.

За даними слідства, 35-річний Ентоні Арматіс (Anthony Armatys) одержав місце в компанії Avaya Inc. у вересні 2002 року, але передумав. Проте комп`ютерна система Avaya через збій не стерла його персональні дані з платіжної відомості компанії.

Аж до лютого 2007 року Арматіс, немов так і треба, одержував на свій банківський рахунок регулярну зарплату, поки помилку не виявила аудиторська перевірка.

У рамках операції з правосуддям він визнав себе винним у розкраданні. Звинувачення просить засудити нахлібника до шести років ув’язнення і відшкодування збитку. Оголошення вироку намічене на 8 січня.

РІА "Новости"