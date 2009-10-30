У храмах відслужать спеціальну молитву проти поширення небезпечної хвороби

Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР благословив проведення у всіх храмах Української Православної Церкви спеціальну молитву проти розповсюдження небезпечної хвороби.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ.

“Вже цієї неділі в усіх православних храмах України буде звершуватися спеціальна молитва – «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы», яке традиційно відправляється в Православній церкві під час розповсюдження небезпечних хвороб”, - зазначається в повідомленні.

Відповідний циркулярний лист з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви буде розіслано в усі єпархії УПЦ.

Окрім цього, Українська Православна Церква закликає духовенство і вірних до молитви за щонайшвидше припинення розповсюдження хвороби та одужання хворих.