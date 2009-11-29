Оштрафовано бізнесмена, який продав автомобіль своїй дружині

Податківці оштрафували директора однієї з фірм у Каховці Херсонської області, який продав автомобіль «Lexus» балансовою вартістю 190 тис. грн. за 10 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області, покупцем автомобіля виявилася дружина директора фірми.

При цьому повідомляється, що сума знижки при продажу має обкладатися 15% податку, який не було сплачено при укладенні угоди. В результаті фірма повинна сплатити податки й штрафи на загальну суму 82,9 тис. грн.