99-річна льотчиця знову здійснила політ на вертольоті

99-річна льотчиця з Ельдорадо-Хіллс, штат Каліфорнія, здійснила політ над місцевістю на вертольоті Robinson R-44 Raven II, пише у суботу газета The Sacramento Bee.

Доріс Локнесс (Doris Lockness), якій у лютому 2010 року виповнюється 100 років, почала літати в 1939 році. Вона отримала льотні права на управління вертольотами, планерами, автожирами і гідролітаками.

Політ над Каліфорнією на висоті близько 1200 метрів тривав близько години. Хоча Локнесс не керувала повітряними транспортними засобами вже 15 років, вона впоралася із завданням. За словами Джона Кроуфорда, який перебував у кабіні як другий пілот, немолода жінка вразила його своїми навичками.

Кроуфорд вирішив зробити Локнесс подарунок, надавши вертоліт для прогулянки, коли прочитав про неї в The Sacramento Bee. Перед польотом Локнесс зізналася, що дещо нервувала, проте, вийшовши з кабіни, почала міркувати про наступний виліт, зазначає видання.

Лента.ру