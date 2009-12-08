У Запоріжжі зіткнулися два автомобілі й мікроавтобус

У Запоріжжі на дамбі, де ведуться ремонтні роботи, зіткнулися два легкові автомобілі й пасажирський мікроавтобус.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Запорізького головного управління міліції, аварія сталася напередодні пізно ввечері.

"Приблизно о 21.10 автомобіль «ВАЗ-2102», що рухався дамбою з Правого берега до центру, в районі опори при стрічному роз`їзді (з невстановлених на даний момент причин) допустив бічне зіткнення з пасажирським мікроавтобусом "Фольксваген", який в результаті ДТП втратив управління, в`їхав у термодеформаційний шов і перекинувся. Після цього мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем "Кіа", - повідомили в ДАІ.

В результаті ДТП постраждали троє людей: водій мікроавтобуса, а також водій і пасажирка "Кіа", які госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Пасажирів у салоні мікроавтобуса на момент аварії не було.

За фактом ДТП слідчим відділом міліції проводиться розслідування.