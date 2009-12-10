Кількість загиблих від пожежі в Пермі зросла до 128 осіб

Кількість загиблих у результаті пожежі в пермському клубі "Хромая лошадь" зросла до 128 чоловік. Про це повідомили в МНС РФ. Цієї ночі померли троє людей - в Пермській краєвій клінічній лікарні помер чоловік; ще двоє, чоловік і жінка, померли в московських лікарнях.

З травмами і опіками різного ступеня в лікарнях залишаються 103 постраждалих, з них у Москві - 63, Санкт-Петербурзі - 25, в Челябінську - 6, Пермі - 9. Амбулаторну допомогу одержали 4 осіб, один виписаний.