Родичі моряків «Аріани» хочуть створити фонд допомоги жертвам піратів

Родичі моряків з «Аріани» - судна з українським екіпажем, звільненого 10 грудня з піратського полону, - дякують Міністерству зовнішніх справ і ряду вітчизняних політиків за підтримку, а також готуються заснувати фонд допомоги морякам «Ассоль».

Як передає одеський портал "Таймер”, за словами матері другого помічника капітана балкера і дружини третього механіка Наталії ЛУПАЧОВОЇ, «ситуація зрушилася з мертвої точки після вступу на посаду міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА».

«Він допоміг організувати зустріч з судновласником Спіросом МІНОСОМ в Афінах, консультував нас, - сказала вона. - І ще спасибі Сергію Леонідовичу (Сергій ТІГІПКО - кандидат у Президенти України), який допомагав, зокрема матеріально: адже судновласник не платив зарплату нашим чоловікам. Спасибі Свєті (Світлана ФАБРИКАНТ – депутат Одеської міськради), вона підтримувала морально, вела переговори з МІНОСОМ».

Дружина другого механіка Ганна МУРУГОВА розповіла про плани родичів моряків створити добродійний фонд допомоги жертвам піратів.

Як повідомлялося, 10 грудня судно "Аріана" було звільнене після 8 місяців перебування в полоні у сомалійських піратів. На доручення Президента України питання звільнення з полону 24 українських моряків було на особистому контролі міністра закордонних справ України П.ПОРОШЕНКА.