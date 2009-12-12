Кримські комуністи пропонують повернути Волгограду ім'я Сталіна

Комуністи Криму пропонують повернути російському місту Волгоград «сталінське» ім`я – Сталінград.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі кримського комітету Компартії.

«Оголосимо збір підписів, і вважаю, що не менш як мільйон кримчан (у кримській автономії проживають понад 1,9 млн. осіб - УНІАН) поставлять підписи під зверненням до Волгоградської думи з проханням повернути місту ім`я Сталіна - як людини, якої ніхто з історії не викреслить», - сказав лідер комуністів Криму, депутат Верховної Ради України Леонід ГРАЧ.

У 1925 році місто Царицин було перейменоване в Сталінград. У 1961 році Сталінград перейменували у Волгоград.

Л.ГРАЧ вважає, що до 130-річчя з дня народження Йосипа Сталіна, яке відзначається в грудні 2009 року, потрібно підійти так, щоб «віддати належну об`єктивну оцінку».

«Вперше за пострадянську історію ми проведемо збори, присвячені пам`яті Сталіна, вручимо низці товаришів медалі. Ми не тільки Сталіна захищатимемо, але, захищаючи його, ми захищатимемо свою історію. Захищаючи свою історію, ми захищаємо своє майбутнє. А наше майбутнє - це відновлення слов`янської єдності. Це створення союзної держави в складі Росія, Україна, Білорусь», - заявив комуніст.