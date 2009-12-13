Студенти напали на будинок ректора

Вісім осіб було затримано за напад на сад і будинок ректора Каліфорнійського університету Роберта Бірджено (Robert Birgeneau), передає в суботу агентство Associated Press.

Всього в правопорушенні в ніч на суботу брали участь від 40 до 70 протестуючих. Вони розбили плафони освітлення і горщики в саду, пошкодили два вікна будинку, а також закидали пляшками із запальною сумішшю сам будинок і машини поліцейських, які прибули на місце події.

Ні ректор, ні його дружина не постраждали, пожежі в будинку не виникло. Представник університету засудив дії мітингуючих і призвав їх утриматися від екстремізму.

Молодим людям пред`явлені звинувачення в участі в масових заворушеннях, погрозах представникові органів освіти, спробі крадіжки із зламом, вандалізмі та нападі на поліцейського із смертельною зброєю.

Це вже не перша акція протесту студентів в Каліфорнії, нагадує агентство. Заворушення почалися після того, як стало відомо про намір уряду Арнольда Шварценеггера скоротити фінансування Каліфорнійського університету і Університету штату Каліфорнії на 20 відсотків. Це призвело до того, що університети мусили підняти плату за навчання в середньому на 15 відсотків, а також скоротити персонал і навчальне навантаження.

Лента.ру