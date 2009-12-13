Сенат Білорусі заборонив пити пиво на вулиці

Білоруський сенат схвалив законопроект, що забороняє розпивати пиво в громадських місцях, повідомляє агентство БЕЛТА.

Згідно з документом, на території Білорусі "встановлюється адміністративна відповідальність за розпиття слабоалкогольних напоїв і пива на вулицях, стадіонах, скверах, парках, громадському транспорті й інших громадських місцях, окрім тих, які призначені для їх вживання".

Крім того, законопроект передбачає посилення кримінальної відповідальності за управління транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння.

Окремо сенатори торкнулися теми виробництва самогону. За виготовлення і придбання браги, самогону або напівфабрикатів для його виготовлення також встановлена адміністративна відповідальність. Агентство уточнює, що штрафи чекають осіб, які будуть викриті в зберіганні більше 5 літрів самогону або 30 літрів браги.

Законопроект має набути чинності після того, як його підпише Лукашенко.

Лента.ру