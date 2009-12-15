Литва відмовилася від участі в Євробаченні-2010

Литва через складну економічну ситуацію відмовляється від участі в конкурсі пісні « Євробачення-2010». Про це, як повідомляє Газета.Ru, заявив директор Литовського радіо і телебачення Рімвідас ПАЛЕЦКІС.

«Вчора був останній день, коли потрібно було ухвалити рішення щодо участі, інакше нам загрожували б санкції», - сказав він. При цьому Р.ПАЛЕЦКІС додав, що навіть після формальної відмови у Литви є шанси потрапити на конкурс. «Тепер всі зусилля спрямовані на пошуки спонсорів», - уточнив він.

Цього року конкурс «Євробачення» проходив в Москві. Наступний конкурс пісні «Євробачення» пройде в норвезькому Осло.