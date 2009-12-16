Водій, який втопив у річці авто з 3 пасажирами, наклав на себе руки

У Чернігівській області автомобіль "Мерседес" впав у Десну, загинули троє людей, після чого водій, що вижив, наклав на себе руки.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, у селі Черешеньки Коропського району 14 грудня на власній дачі був знайдений повішеним житель Сумської області.

У ході розслідування співробітники міліції встановили, що того дня він відпочивав зі своїм товаришем і двома дівчатами на дачі. Потім компанія виїхала до Десни покататися. Дорога йшла понад річкою і в одному місці берег був підмитий. Водій не впорався з керуванням й автомобіль впав у річку. З нього вибрався тільки водій, а троє пасажирів залишилися у салоні.

Пробігши близько 5 кілометрів, водій дістався дачі, де і скоїв самогубство.

Водолази МНС поки що не змогли знайти автомобіль, який або лежить на дні Десни, або його віднесло течією.

Оперативники Коропського райвідділу міліції продовжують збирати інформацію про подію та опитують місцевих жителів.