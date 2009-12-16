Оголошено конкурс на кращу вишивку серед військовослужбовців

17 грудня у клубі військової частини 3002 міста Львова буде проведений конкурс самодіяльної народної творчості серед військовослужбовців управління Західного територіального командування внутрішніх військ.

Як повідомив УНІАН начальник групи зв’язків з громадськістю управління Західного територіального командування ВВ МВС України Вадим ГОЛУБ, для участі у конкурсі до Львова прибудуть військовики з Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської, Тернопільської, Львівської, Рівненської, Хмельницької областей.

Конкурсанти покажуть різножанрові номери, а після цього представлять на суд журі вироби з дерева, вишивку, картини, макраме, в’язання гачком та інші зразки народної творчості, які вони виготовили своїми руками.