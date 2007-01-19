У Харкові прощаються з Кушнарьовим

Сьогодні у Харкові прощаються з народним депутатом України Євгеном КУШНАРЬОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, після відспівування в Свято-Благовіщенському соборі УПЦ МП труну з тілом покійного перевезли до Харківського оперного театру.

У фойє театру розпочалася громадянська панахида, яка транслюється в прямому ефірі.

Як повідомлялося, очікується, що попрощатися з Є.КУШНАРЬОВИМ прибудуть голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, члени Кабінету міністрів, депутати ВРУ, екс-президенти України Леонід КРАВЧУК та Леонід КУЧМА.

Крім того, планується приїзд у Харків посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА та губернаторів декількох областей Росії.

Похорон Є.КУШНАРЬОВА відбудеться о 13.00 на 2-му міському кладовищі.

У зв’язку зі смертю Є.КУШНАРЬОВА 18 і 19 січня у Харкові оголошені днями жалоби.

В четвер в усіх храмах Харківської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату пройшли богослужіння за упокій Є.КУШНАРЬОВА.