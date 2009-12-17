Реконструкцію флагштока на Майдані включать у план розвитку Києва

Київ. 17 грудня. УНІАН. На виконання доручення Секретаріату Президента України про приведення Державного Прапора України до стандарту великого Державного Прапора України, київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про реконструкцію флагштоку на Майдані Незалежності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Згідно з розпорядженням, роботи з реконструкції виконуватиме КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Генеральні проектна та будівельна організації будуть визначені на тендерній основі. Інвестиційні пропозиції щодо виконання робіт з реконструкції флагштока на Майдані Незалежності будуть включені до проектів Програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2010 рік та наступні роки.