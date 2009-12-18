Томенко презентував «Слуханку для української малечі»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО до Дня Святого Миколая презентував аудіопроект «Слуханка для української малечі».

На прес-конференції в агентстві УНІАН М.ТОМЕНКО повідомив, що «Слуханка для української малечі» - це новий спільний проект фонду «Справедлива країна» і Національної радіокомпанії України, призначений для дітей молодшого віку та дошкільнят.

В основу створення такого видання лягла ідея зібрати на компакт-диску найвідоміші українські казки та казки народів світу, лічилки, дитячі пісні, колискові у виконанні відомих українських артистів та дитячих колективів. “Ця унікальна доробка передусім повинна допомогти в організації змістовного та базованого на кращих зразках української культури виховного та освітнього процесу вихователям дитячих садків та батькам”, - сказав він.

Видання складається з двох частин: українські народні казки народів світу та авторські казки, які виконують народні артисти України, і дитячі пісеньки, веснянки, ігри, заклички, лічилки, колядки та колискові у виконанні як іменитих артистів, так і творчих дитячих колективів.

Загалом представлено 77 творів (20 казок та 57 музичних творів).

Усі матеріали відібрані серед кращих записів фондів Національної радіокомпанії України останніх десятиріч.

М.ТОМЕНКО повідомив, що диск буде поширюватися передусім для освітньої та виховної роботи у дошкільних закладах.

Після презентації у Києві згодом диск зможуть безкоштовно отримати усі дошкільні освітньо-виховні заклади України.