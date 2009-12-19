Порошенко: Гоголь відкрив світу нашу державу та її героїчну історію

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО взяв участь у церемонії відкриття пам’ятника Миколі Гоголю у швейцарському місті Вевей.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі МЗС, під час виголошення промови П.ПОРОШЕНКО зазначив, що творчість українця Гоголя має світовий планетарний вимір.

Міністр підкреслив, що Гоголь відкрив світу нашу державу та її героїчну історію, через його твори світ уже майже 200 років пізнає традиції, духовність, самобутній характер і душу українського народу.

П.ПОРОШЕНКО висловив подяку меру Вевея Лорану БАЛЛІФУ, усім швейцарським партнерам, які надавали підтримку та сприяння у спорудженні пам’ятника на березі Женевського озера.