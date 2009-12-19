Володимир: кожен українець хоча б раз у житті звертався до Миколая

Кожен із українців хоча б раз у житті звертався за допомогою до святителя Миколая й отримував її.

Про це сказав сьогодні у своєму вітальному слові до співвітчизників предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Київський і всієї України Володимир під час Божественної Літургії у крипті базиліки святого Миколая в Барі (Італія), повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Зокрема, Митрополит Володимир нагадав, що цей святий «допомагає людям на суші й на морі, у в`язницях і лікарнях – кожній людині, яка просить його допомоги. Він допомагає Церкві й суспільству».

«Відтоді, як жив на землі й творив подвиги святитель Миколай, минуло 17 століть. Незважаючи на час, що розділяє нас, він, як і раніше, для всіх живий. Він чує всі прохання людські й даною йому від Бога благодаттю не лише виконує їх, а й випереджає”, - зазначив митрополит Володимир.

Він додав, що “святитель Миколай - один із небагатьох святих Церкви Христової, якого вшановують не лише православні люди, а й всі християни і навіть нехристияни. Це дуже показово, оскільки до порожнього колодязя за водою ніхто не піде».

За богослужінням митрополит пом’янув українців, чиї імена були у поминальних записках, що надійшли на електронну скриньку офіційного сайту УПЦ.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Митрополит Володимир прибув до міста Барі, що на півдні Італії. Саме тут у домініканському монастирі ще з кінця ХІ століття почивають мироточиві мощі святителя Миколая Чудотворця, пам`ять якого Православна Церква вшановує 19 (6) грудня. Одразу з аеропорту предстоятель УПЦ приїхав до базиліки святого Миколая. Тут у крипті над мощами святителя Предстоятель Української Православної Церкви відправив молебень з акафістом Мирлікійському чудотворцю.