У Ялті з обриву впав автомобіль

Двоє жителів Криму одержали травми унаслідок падіння автомобіля з обриву на гірській трасі в районі Ялти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інформація про подію надійшла вчора о 22.00.

«На трасі Ялта-Бахчисарай, підйом на Ай-Петрі, зірвався з обриву автомобіль «Шевроле», - повідомили в УМНС.

У машині було п`ятеро людей, з них двоє – юнаки з Ялти - одержали травми. У одного - травма хребта і забій голови, у другого - перелом руки.

Прибувши на місце події, рятувальники знайшли автомобіль в яру на відстані, приблизно, 20 метрів від дороги.

Ялтинські рятувальники надали постраждалим першу медичну допомогу, після чого крутим гірським рельєфом евакуювали до дороги. Там їх передали лікарям «швидкої допомоги».

Сьогодні планується підняти машину з яру.