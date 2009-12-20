У Сімферополі спалили опудало Саакашвілі (фото)

19 грудня Кримське об’єднання студентських рад провело в Сімферополі, біля генерального консульства Російської Федерації, акцію протесту проти президента Грузії Михайла Саакашвілі, в рамках якої було прилюдно спалено його опудало.

Мотивом протесту стало рішення про знесення в другому за величиною грузинському місті Кутаїсі Меморіалу бійців полеглих у Великій вітчизняній війні.

Цього дня в Кутаїсі проводили демонтаж Меморіалу, зокрема підривали вибухом опорну стіну. Щоб уникнути акцій протесту, пам’ятник вирішили демонтувати за два дні до анонсованого раніше терміну. Через поспіх при проведенні робіт під час вибуху пам’ятника загинули дві люди: мати та її 8-річна донька.

Фото Андрія Любімова / УНІАН