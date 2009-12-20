Причеп, який убив 10 людей, підпадає під кримінальну статтю

У Вінницькій області порушено кримінальну справу за фактом випуску в рейс технічно несправного вантажного автомобіля MAN, що причетний до дорожньо-транспортної події із 10 загиблими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник ГУ МВС у Вінницькій області Василь ПОЛІЩУК.

За його словами, за даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів) Кримінального кодексу - це вже друга кримінальна справа порушена у цій справі.

В.ПОЛІЩУК пояснив, що на вилученому зчіпному пристрої причепа вантажівки були виявлені сліди зварювальних робіт, що неприпустимо під час експлуатації причепа. Крім того, у момент обриву зчіпного устрою, причіп змінив траєкторію руху, виїхавши на смугу зустрічного руху, що свідчить про несправність його гальмової системи.

Він також зазначив, що правила експлуатації причепів припускають, що у випадку відчіплення причепа, у ньому повинна спрацювати система гальмування, що зупиняє причіп, не змінюючи траєкторію руху.

Крім того, Немирівський районний суд у Вінницькій області заарештував на 2 місяці 39-річного жителя Чернівецької області, водія вантажного автомобіля MAN, причетного до здійснення вище зазначеного ДТП.

Як повідомляв УНІАН, раніше за фактом ДТП була порушена кримінальна справа за ст. 286 ч.3.

5 грудня о 21:30 на автодорозі поблизу cела Райгород на Вінниччині під час руху вантажного автомобіля з невстановлених обставин від’єднався причеп. Після від’єднання причеп виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся з вантажно-пасажирським автобусом Фольксваген-Транспортер, водій якого перевозив 11 пасажирів.

Внаслідок ДТП 10 осіб - водій та 9 пасажирів автобусу – загинули, ще двоє пасажирів автобуса травмовано.