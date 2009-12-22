Довгомір ДАФ врізався у маршрутку і вантажівку: троє поранених

У Запоріжжі довгомір "ДАФ" зіткнувся з маршруткою і вантажівкою: постраждали троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління ДАІ Запорізького главку міліції, аварія сталася напередодні ввечері в Жовтневому районі міста.

"Близько 16.30 водій довгоміра "ДАФ", котрий, як з`ясувалося пізніше, знаходився в стані алкогольного сп`яніння, поїхав на заборонний сигнал світлофора на перетині вул. Української з вул. Героїв Сталінграда і здійснив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом "Мерседес", після чого врізався у вантажівку "Мерседес", - повідомили в ДАІ, зазначивши, що внаслідок ДТП водій довгоміра 1982 р.н. і його пасажир 1972 р. н., а також водій вантажного "Мерседеса" 1953 р.н. дістали черепно-мозкові травми, струси головного мозку і переломи, з якими були госпіталізовані з місця аварії в 5-ту лікарню Запоріжжя.

Водій і пасажири маршрутки внаслідок ДТП, згідно з офіційними даними ДАІ, не постраждали.