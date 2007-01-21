У США лютує сильний циклон

На рівнинні штати США обрушився новий циклон, передає телекомпанія НТВ.

У Нью-Мексіко, Техасі та Оклахомі оголошено штормове попередження. Там різко знизилася температура повітря, почалася завірюха. Синоптики вважають, що на півдні країни за добу може випасти до 30 сантиметрів опадів.

У Канзасі сильний снігопад уже став причиною численних ДТП. В Оклахомі негода залишила без електрики 40 тисяч людей.

Країна ще не встигла оправитися від попереднього удару зимової стихії, який став причиною загибелі 74 людей. Більшість стала жертвами автомобільних катастроф на дорогах, що обледеніли.