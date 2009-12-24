На Хрещатику ілюмінація - як у Парижі та Лондоні

Відбулося офіційне включення новорічного святкового освітлення на вулиці Хрещатик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто запалив святкову ілюмінацію на центральній вулиці столиці з радіокерованого пульту.

«Я завжди говорив, що наше місто найгарніше, і що я буду робити все для того, щоб воно стало ще кращим. Готуючи Хрещатик до Нового 2010 року, ми намагались створити атмосферу казки, щоб кожен, хто потрапляє сюди, обов’язково отримав гарний настрій та відчуття гармонії і щастя. Думаю, нам це вдалося”, - сказав міський голова.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, таке ж освітлення, як нині на Хрещатику, використовують найбільші європейські столиці, такі як Париж та Лондон.

“У наступному році ми освітимо ще 30 вулиць центральної частини міста, зокрема, Грушевського, Червоноармійську, Володимирську, бульвар Лесі Українки тощо”, – пообіцяв Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.