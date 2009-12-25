Більше половини українців оцінюють 2009 рік як вдалий

Половина українців (52,3%) характеризує минулий 2009 рік позитивно. З них 44,2% респондентів вважають, що 2009 рік був в цілому хорошим, а 8,1% відзначили, що рік був дуже вдалим. Негативно характеризують минулий рік менше половини опитаних (47,5%). З них 38,3% відзначили, що рік був швидше важким, а 9,2% - що рік видався дуже важким. Важко визначити, яким був 2009 рік, 2,8% українців.

Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування «Передноворічний настрій українців», проведеного Інститутом Горшеніна з 21 до 23 грудня 2009 року.

Більшість українців (59,7%) налаштована оптимістично і очікує, що 2010 рік буде хорошим. При цьому 50,1% опитаних упевнені, що майбутній рік буде в цілому хорошим, а 9,6% висловили сподівання, що він буде вельми вдалим. Без оптимізму дивляться в майбутнє 39,9% респондентів. З них 34,7% вважають, що 2010 рік буде швидше важким, а 5,2% побоюються, що рік буде дуже поганим. Важко відповісти на це запитання 0,4% українців.

75,2% планують зустрічати Новий рік удома. Святкувати Новий рік у гостях мають намір 12,4% українців. Підуть у новорічну ніч до ресторану або до клубу 4,3% респондентів, і майже стільки само - 4,2% – поїдуть за місто. Зустрічатимуть Новий рік за кордоном 1,8% опитаних, в місцях громадських гулянь – 1,2%. Ще не вирішили, де святкуватимуть Новий рік, 0,9% українців.

Майже половина українців (43,4%) планує класти під ялинку недорогі подарунки (для порівняння, таку саму відповідь у 2008 році дали 38,5% опитаних). Не економитиме на подарунках кожний п`ятий респондент – 22,1% (у 2008 році – 16%), а кожний шостий (14,3%) планує дарувати новорічні подарунки тільки дітям (у 2008 році – 20,7%). Не кластимуть під ялинку новорічні подарунки через відсутність фінансової можливості 11,2% опитаних (у 2008 році – 14,8%), тому що ніколи цього не робили – 6,2% респондентів (у 2008 році – 5,8%). Важко відповісти на це запитання 2,8% українців.

Більше половини громадян України (56,3%) поставлять у себе вдома живу новорічну ялинку. Менш третини (29,4%) респондентів планують поставити вдома штучну ялинку, а 11,2% опитаних ставити новорічну ялинку у себе вдома не планують. Не визначилися з відповіддю на це запитання 3,1% українців.

Половина опитаних (53,5%) вважає, що повністю забороняти продаж піротехніки не потрібно. Підтримують таку заборону більше третини українців (38,1%), а 8,4% важко визначити свою позицію з даного приводу.

Всього, згідно з випадковою вибіркою, експертами Інституту Горшеніна було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.