На 26 грудня призначена "битва за Львів"

26 грудня у Львові відбудеться урочисте відкриття сноупарку. Одночасно з відкриттям сноупарку у місті відбудуться Всеукраїнські змагання з джибінгу під назвою «Битва за Львів». Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомила УНІАН співорганізатор Всеукраїнських змагань з джибінгу «Битва за Львів» Оля КСЕНЧИН, спеціально до змагань підготовлено дві фігури - восьмиметровий down fun-box та шестиметровий flat rail.

Відкриття сноупарку та змагання з джибінгу відбуватимуться у парку «На Валах», що на вул. Підвальній у центрі Львова.

«Зараз у Львові джибінг тільки набирає свою популярність і стрімко буде розвиватись завдяки сноупарку, який з′явився цього року в центрі міста за сприяння Львівського осередку «Спілки ініціативної молоді» та Львівської міської ради. Друге покликання змагань під назвою «Битва за Львів» показати і розказати усім про красу і перспективність цього виду спорту. Сноубординг - це красиво, ефектно і захоплююче», - зазначив у коментарі агентству організатор змагань Олександр КОСТОРНИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Джибінг (англ. Jibbing) - це один з видів сноубордингу, який полягає в ковзанні (катанні) на сноуборді по різних фігурах з металу, пластику або дерева, що імітують різні елементи міської архітектури (перила, парапети і пандуси). Це стиль, який не вимагає великої площі і кількості снігу для катання. У 2006 році було створено “Федерацію сноуборду України”, яка є локальною складовою WSF (Всесвітня федерація сноуборду).