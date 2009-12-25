"Доктор Хаус" втрачає позиції в рейтингах

Неодноразовий володар премій "Еммі" серіал "Доктор Хаус" почав стрімко втрачати позиції в рейтингу популярності американських серіалів. Черговий, шостий за ліком, сезон "Доктора Хауса" критики все ще номінують на різні премії, але ті дедалі частіше дістаються конкурентам – серіалові "Американська сімейка" (Modern Family), "Хор" (Glee) та "Чимдуж" (Breaking Bad), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на dni.ru.

Цього року "Доктор Хаус" не пробився до щорічних "гарячих десяток", складених оглядачами різних видань під Різдво. Натомість дебютант комедійного жанру - серіал "Хор" - цього сезону здобув одразу п`ять призів Satellite Awards. Його визнали кращим комедійним шоу, а виконавців головних ролей Метью Моррісона і Лію Мішель - кращими акторами.

Історія про колишнього викладача хімії "Чимдуж" так само стрімко відвойовує лаври, які до цього належали серіалу "Навіжені" (Mad Men) про будні рекламного агентства в 1960-х роках.

Кращою в двох номінаціях - "Кращий драматичний серіал" і "Кращий актор в драматичному серіалі" – стала кримінальна драма "Breaking Bad".