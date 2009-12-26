У Закарпатті новонародженого хлопчика назвали Януковичем.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила мати малюка Олена БРЕЖИНСЬКА.

За її словами, сина вона народила 10 грудня і вирішила назвати Януковичем на честь лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Малюка відтепер зватимуть БРЕЖИНСЬКИЙ Янукович Іванович.

25-річна мати хлопчика Януковичем назвала свого третього сина. Старшого, 9-річного, звати Ігнатіо, середнього, 7-річного, охрестили Віталієм. «Ім’я Ігнатіо дала на честь героя з одного з бразильських серіалів, які дивилася на той час, коли малюк народився. Януковичем вирішила назвати, бо Віктор Федорович мені дуже подобається, тому хочу, щоб мій син був такий гарний і твердохарактерний, як він», - додала О.БРЕЖИНСЬКА.

Вона також додала, що з чоловіком Іваном живе у цивільному шлюбі, він нічого проти такого імені не має.

О.БРЕЖИНСЬКА також розповіла, що всі жителі мікрорайону, в якому вона живе, всі родичі та сусіди дуже раді, що вона назвала сина Януковичем. Голосувати всі також обіцяють за В.ЯНУКОВИЧА. «Навіть у нашій хаті на стіні портрети Віктора Януковича», - уточнила О.БРЕЖИНСЬКА.

Родина БРЕЖИНСЬКИХ живе у присілку Іванівка смт Середнє Ужгородського району Закарпатської області. В присілку Іванівці живуть переважно роми.