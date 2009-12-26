У Феодосії зупинили водія з простріленою головою

Інспектори ДПС Феодосії зупинили на залізничному переїзді автомобіліста з простріленою головою. Про це повідомляє Лента.ру за матеріалами агентства "Новий регіон".

Міліціонери звернули увагу на невпевнену поведінку водія "Мазди": машина вихляла дорогою. На сигнал жезлом водій не реагував. Після звукових сигналів свистком він заглушив двигун, але з машини не вийшов.

В автомобілі міліціонери виявили чоловіка, голова якого лежала на кермі. На сидіннях знайшли сліди крові, а також травматичну зброю. У скроні водія інспектори помітили кульовий отвір.

З`ясувалося, що 39-річний житель Сімферопольського району намагався накласти на себе руки. Він залишив передсмертну записку. Проте чоловік вижив. Його відправили на лікування в лікарню Феодосії.