На Миколаївщині жінка скоїла самоспалення

25 грудня у селищі Криве Озеро Миколаївської області місцева жителька 1953 року народження скоїла самогубство шляхом самоспалення.

Як повідомили УНІАН у ЦентрІ пропаганди ГУ МНС у Миколаївській області, жінка на власному подвір’ї облила себе легкозаймистою рідиною з каністри і підпалила.

Охоплену вогнем людину, яка рухалась вулицею у бік дороги, помітив пожежний Кривоозерського райвідділу ГУ МНС у Миколаївській області. Він вибіг з автомобіля, звалив жінку на сніг і накрив покривалом, яке прихопив із салона машини. Загасивши полум’я, чоловік наказав сусідам винести чисті простирадла, щоб закутати потерпілу, і телефоном викликав колег з МНС, міліцію та «швидку».

У Кривоозерській районній лікарні, куди доставили жінку, за її життя лікарі боролися більше 7 годин, але вона померла. Жінка отримала опіки 90% тіла.