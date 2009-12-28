Київських водіїв просять поки що не їздити столицею

Корпорація «Київавтодор» просить водіїв утриматись від поїздок містом, що надасть змогу дорожнім службам безперешкодно і в найкоротший термін провести очищення доріг та автошляхів столиці від снігу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації «Київавтодор».

Як нагадали у прес-службі, згідно з даними Українського Гідрометцентру, в Києві очікується суттєве погіршення погодних умов - снігопад, пориви вітру.