Київських водіїв просять поки що не їздити столицею
18:26, 28 грудня 2009Разное
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Кажуть, чиститимуть дороги
Корпорація «Київавтодор» просить водіїв утриматись від поїздок містом, що надасть змогу дорожнім службам безперешкодно і в найкоротший термін провести очищення доріг та автошляхів столиці від снігу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації «Київавтодор».
Як нагадали у прес-службі, згідно з даними Українського Гідрометцентру, в Києві очікується суттєве погіршення погодних умов - снігопад, пориви вітру.
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