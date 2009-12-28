Після Нового року Тигрюля переїде в нове приміщення

Єдина біла тигриця в Україні на ймення Тигрюля, яку до ялтинського зоопарку передала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, переїде до нового помешкання в звіринці на початку 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив директор звіринцю «Казка» Олег ЗУБКОВ.

«Велика вольєра, площа якої кілька сотень метрів, з трьома клумбами, зеленими насадженнями, вічнозеленими рослинами розташована в центрі зоопарку», - сказав він.

«Відвідувачі зможуть з верхньої території зоопарку підніматися на великий балкон і дивитися звідти на Тигрюлю без клітки, без сіток. Висота балкона - 4,5-5, можливо, 6 метрів», - повідомив О.ЗУБКОВ.

У тигриці, якій зараз шість місяців, з`явиться просторий зимовий будиночок. «Там вона ховатиметься від негоди, спатиме», - сказав директор «Казки».

Тигрюля переселиться до нового помешкання разом із подружкою - шестимісячною амурською тигрицею Жасмин. Потім, як очікується, до Тигрюлі приїде жених - білий тигр із Франції. «Народний депутат України ФЕЛЬДМАН (від БЮТ - УНІАН) пообіцяв його сплатити і привезти», - уточнив О.ЗУБКОВ.

Бенгальську тигрицю-альбіноса керівникові українського уряду подарували організатори фестивалю «Чорноморські ігри» в Скадовську наприкінці серпня. Ю.ТИМОШЕНКО передала Тигрюлю до зоопарку в Ялті.

Нова вольєра для Тигрюлі побудована за кошти звіринцю. Допомагали зоопарку структури, що симпатизують Ю.ТИМОШЕНКО.

Через дощі, які йдуть в Криму, Тигрюля переїде до нового житла після новорічних свят. «За прогнозом: дощі, дощі, дощі. Негода заважає завершити роботи, але це питання кількох днів», - сказав директор звіринцю.

Довідка УНІАН. Зоопарк «Казка» створено в 1995 році О.ЗУБКОВИМ. Це перший приватний зоопарк у СНД. В даний час у звіринці мешкає більш як 900 тварин і птахів. Багато з них - рідкісних видів.

2010 рік за східним календарем - рік Тигра.