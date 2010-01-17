Виборці знайшли корінці бюлетенів і віднесли їх на сусідню дільницю

У Чернігові члени дільничної виборчої комісії №59 (округ №208), які проводили голосування поза межами дільниці, повертаючись, загубили корінці від бюлетенів.

Про це повідомляє сайт "Чернігівський монітор", посилаючись на очевидців події.

Виборці, які знайшли корінці бюлетенів, віднесли їх на сусідню дільницю, що знаходиться на території школи №28. Представники ДВК повідомили своїх колег про знахідку.

А на 51-й дільниці Чернігова людина, не дочекавшись представників ДВК, щоб проголосувати вдома, прийшла на дільницю сама.