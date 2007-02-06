Поліція Китаю оголосила в розшук коропа без голови

Всі підрозділи поліції Центрального Китаю мобілізовані на пошуки трикілограмового коропа, який зник з приватної клініки у місті Ханьфан провінції Хубей, повідомляє агентство Reuters.

Переполох викликало повідомлення власника клініки, який заявив, що вимочив коропа в розчині миш`яку, щоб потім використовувати рибу в лікуванні традиційною медициною. Щоб висушити коропа, чоловік відрізав рибі голову і повісив його на вулиці, проте коли повернувся, отруєної риби на місці не виявилося.

Пошуками коропа займаються співробітники поліції з 31 місцевої дільниці, а також сотні добровольців з робочих комітетів сусідніх районів. У правоохоронних органах побоюються, що хто-небудь з`їсть отруєну рибу. По радіо і телебаченню, а також за допомогою SMS розповсюджуються попередження поліції з проханням повернути коропа.

Як зазначає агентство, поліція закликає жителів Китаю повідомляти не тільки про підозрілих безголових риб, але і мертвих собак і кішок. Також зараз з`ясовується, звідки у власника клініки така кількість миш`яку.

Лента.ру